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В Абхазии найдено тело, возможно, принадлежащее российскому туристу Пропавшего без вести мужчину искали несколько месяцев

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В горах Абхазии, предположительно обнаружено тело российского туриста, пропавшего без вести в начале июля этого года. Труп мужчины в глухом месте, куда можно добраться только пешком, обнаружил случайный прохожий.

- Обнаженное тело в одних ботинках нашли вчера в Верхнем Келасуре в четырех километрах от дороги. Наши сотрудники сразу выехали на место. Утверждать, чье конкретно тело там было обнаружено, и назвать причину гибели пока мы не можем, но есть подозрение, что это тело Андрея Лихачева, - сообщил корреспонденту Sputnik министр ЧС Абхазии Лев Квициния.

Напомним, российский турист Андрей Лихачев приехал в Абхазию 9 июля. Молодой человек планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти россиянин, составляет около 150 километров.

В последний раз его видели 11 июля, тогда он продолжил свой одиночный поход от Сухумской ГЭС. 20 августа активная фаза поисков туриста была остановлена.

Однако мать россиянина пообещала один миллион рублей за информацию, которая поможет отыскать ее сына или человеку, который его найдет.