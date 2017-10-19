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Гражданин Украины планировал взорвать сочинскую школу Молодой националист собирался совершить теракт во время выпускной линейки

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ФСБ раскрыла планы украинского националиста Павла Гриба взорвать одну из сочинских школ. Молодой человек планировал совершить теракт во время выпускной линейки в учебном учреждении №26 города в Адлере. Взорвать самодельную бомбу на мероприятии он предложил местной жительнице. К счастью о планах 19-летнего иностранного гражданина стало известно правоохранительным органам. Он был задержан в конце августа 2017 года в Смоленской области на вокзале города Ярцево. Сейчас молодой человек находится в СИЗО Краснодара по обвинению в содействии терроризму, его также обвиняют в подготовке теракта.

Ранее адвокат подозреваемого Андрей Сабинин обратился к суду с ходатайством об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Гриб является инвалидом с детства, и ему необходима интенсивная терапия.

Однако суд постановил продлить срок ареста украинского гражданина до 4 января 2018 года. По версии представителей следствия, Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО и его освобождение может представлять серьезную угрозу для общества, сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат задержанного намерен обжаловать это решение суда.