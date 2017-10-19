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На трассе в Сочи перевернулась фура с контейнером (фото) У большегруза лопнул один из скатов задней оси









Сегодня днем на въезде в Вардане со стороны Детляжки произошло ДТП с участием спецтранспорта. При совершении очередного маневра водитель большегруза не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

По словам очевидцев, у грузового транспортного средства лопнул один из скатов задней оси. Усугубило ситуацию и несоблюдение скоростного режима.

Водитель спецтехники остался жив. Мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами.