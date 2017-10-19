На трассе в Сочи перевернулась фура с контейнером (фото)
Сегодня днем на въезде в Вардане со стороны Детляжки произошло ДТП с участием спецтранспорта. При совершении очередного маневра водитель большегруза не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.
По словам очевидцев, у грузового транспортного средства лопнул один из скатов задней оси. Усугубило ситуацию и несоблюдение скоростного режима.
Водитель спецтехники остался жив. Мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами.
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