В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

В сочинском лесу пострадала женщина Без помощи спасателей не обошлось

Автор фото: http://trave1s.blogspot.ru/

Накануне в Сочи одной из местной жительниц потребовалась помощь спасателей. Упав в обрыв в лесу, она получила травму голени.

Спасатели нашли пострадавшую в районе посёлка Илларионовка. 56-летней сочинке оказали первую помощь, после чего на носилках транспортировали к дороге, где её уже ожидали медики, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Просьба ко всем гостям и жителям Олимпийской столицы, будьте предельно внимательны и аккуратны, когда гуляете по горно-лесной местности.