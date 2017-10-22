В сочинском лесу пострадала женщина
Накануне в Сочи одной из местной жительниц потребовалась помощь спасателей. Упав в обрыв в лесу, она получила травму голени.
Спасатели нашли пострадавшую в районе посёлка Илларионовка. 56-летней сочинке оказали первую помощь, после чего на носилках транспортировали к дороге, где её уже ожидали медики, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Просьба ко всем гостям и жителям Олимпийской столицы, будьте предельно внимательны и аккуратны, когда гуляете по горно-лесной местности.
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