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В Сочи легковушка врезалась в бетонную стену и полностью сгорела (фото) ДТП произошло в районе Мацесты







В районе Мацесты на объездной дороге сегодня около восьми часов утра владелец «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в бетонную стену. От удара легковушка загорелась.

Водитель успел выскочить из горящей машины. Чуть позже с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в больницу. Автомобиль сгорел полностью.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции и МЧС. По факту аварии в УВД по городу Сочи назначена проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства случившегося.