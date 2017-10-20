В Сочи водитель «Нивы» устроил дрифт у ворот православного храма

Нарушителя быстро установили и задержали
В Сочи водитель «Нивы» устроил дрифт у ворот православного храма
Автор фото: https://vk.com/dtpsochi

Правоохранительные органы Сочи заинтересовались водителем белой «Нивы» после его дрифта у ворот православного храма Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Видео, как отечественное транспортное средство  на высокой скорости вертится вокруг оси, появилось в Интернете на днях. И, если пользователи социальных сетей в большинстве своем негодовали по поводу оскорбительного отношения автолюбителя к чувствам верующих, то стражей порядка возмутило грубое нарушение правил дорожного движения.    

По факту нарушения глава УВД по Сочи назначил проверку, в процессе которой работники ДПС установили и задержали водителя автомобиля. Им оказался 21-летний местный житель. В отношении водителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.

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Теги: новости Сочи дрифт у ворот православного храма
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