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В Сочи водитель «Нивы» устроил дрифт у ворот православного храма Нарушителя быстро установили и задержали

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Правоохранительные органы Сочи заинтересовались водителем белой «Нивы» после его дрифта у ворот православного храма Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Видео, как отечественное транспортное средство на высокой скорости вертится вокруг оси, появилось в Интернете на днях. И, если пользователи социальных сетей в большинстве своем негодовали по поводу оскорбительного отношения автолюбителя к чувствам верующих, то стражей порядка возмутило грубое нарушение правил дорожного движения.

По факту нарушения глава УВД по Сочи назначил проверку, в процессе которой работники ДПС установили и задержали водителя автомобиля. Им оказался 21-летний местный житель. В отношении водителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.