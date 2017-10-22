Ночное ДТП в Сочи. Три человека в реанимации (фото)

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Лобовое столкновение Chevrolet Niva и Volkswagen Passat произошло 21 октября, около 23:00 в районе поселка Дагомыс. «Скорая» увезла с места аварии четверых пострадавших: водителей и пассажиров автомобилей. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Водителя Chevrolet Niva зажало в автомобиле. Для того, чтобы достать мужчину из искореженного транспортного средства спасатели применили гидравлическое оборудование, разрезав кузов.

- По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – Проводится проверка всех причин и обстоятельств происшествия.