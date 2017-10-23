Затопление улиц, снегопад в горах - это ещё не все сюрпризы на сегодня

В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

Житель Сочи кидался в прохожих с балкона стремянкой, кастрюлями и бутылками (фото) Причины нестандартного поведения мужчины выясняются











Сотрудники скорой помощи 22 октября вынуждены были госпитализировать сочинца, который за несколько минут до этого бросал с балкона 8-го этажа многоэтажки на улице Островского различные тяжелые предметы. На тротуар и проезжую часть летели кастрюли, банки, стеклянные бутылки и даже лестница-стремянка.

Полицию и скорую помощь вызвали перепуганные соседи. По их словам, разбушевавшийся мужчина является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Дебошира госпитализировали. Причины его неадекватного поведения выясняются.

Никто из прохожих не пострадал, но были повреждены два автомобиля, припаркованных у дома.