Приезжий из Узбекистана год скрывался от правоохранительных органов в Сочи За минувшие выходные сотрудники пограничных отделений задержали и доставили в суд больше десятка гастарбайтеров

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За минувшие выходные в Сочи пограничники выявили более десяти иностранных граждан, которые нелегально находились в России.

- Иностранцы не только незаконно находились на приграничной территории с особым режимом – у всех отсутствовали необходимые пропуска, но и нарушили миграционное законодательство России, превысив сроки пребывания. Одному из граждан Узбекистана удавалось скрываться от правоохранительных органов почти год, - сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

По решению суда всех выходцев из Узбекистана и одного гражданина Азербайджана принудительно вернут на родину.