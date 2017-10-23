За выходные в Сочи помощь спасателей потребовалась сразу нескольким людям Кого-то пришлось срочно транспортировать, кого-то вывозить из леса. Помощь потребовалась даже маленькому ребёнку

Автор фото: SyasNews

Начиная с субботы, в спасательный отряд позвонило 6 человек и все с однотипной просьбой: помочь им выбраться из леса. Очевидно, что в Сочи начался грибной сезон и одновременно с ним сезон пропавших грибников.

Местный 61-летний мужчина и 59-летняя женщина не оказались исключением. Они отправились в лес по грибы неподалёку от села Абазинка, а вот самостоятельно выбраться оттуда так и не смогли. Спустя несколько часов поиска, спасатели нашли их рядом с одним из притоков реки Хоста. А вот две приезжие молодые девушки из Санкт-Петербурга заблудились в районе Хмелевских озер (район горного массива Ачишхо). Спасатели обнаружили их в горах, но в помощи врачей ни одна, ни вторая не нуждались. Ночью в селе Верхнерусское Лоо заплутала ещё одна молодая парочка. Юным сочинцам помогли выбраться из леса.

Другой случай спасения произошёл вчера, 22 октября. В одном из домов захлопнулась дверей, за которой находился 3-летний ребёнок, а самостоятельно открыть её у родителей не получилось. В итоге всё закончилось благополучно, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.