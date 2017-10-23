В Москве за надпись на лбу избили «Вице-мисс Россия» из Сочи Девушка попала в больницу с многочисленными ушибами и травмами

Автор фото: yustas.livejournal.com

«Вице-мисс Россия – 2011» Ксению Лытневу избили в центре Москвы бизнесмен и его охранники. Девушка пришла к возлюбленному в офис просить прощения и мириться после ссоры. У себя лбу в знак раскаяния модель написала «дура». Однако бойфренд не оценил такой жест. Бизнесмен лишь посмеялся над ней вместе с сотрудниками, избил, а затем приказал охране выкинуть ее на улицу.

При этом, как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина угрожал Ксении сжечь ее квартиру в Сочи, если об инциденте узнают СМИ. Сочинка попала в больницу с многочисленными ушибами и травмами.

К слову, на конкурсе «Мисс Россия 2011» Ксения Лытнева представляла Сочи. Девушка заняла 4-е место, стала третьей «Вице-мисс – Народный выбор». В финале на вопрос Александра Реввы, что бы вы сделали, если бы у вас был миллион долларов, она честно призналась, что мечтает о собственной квартире в Сочи, так как надоело мотаться по съемным. Судя по всему, квартиру Ксения все же купила.