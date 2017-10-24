В Сочи двое водителей, наехавшие на пешеходов, скрылись с места преступления Полиция разыскивает очевидцев аварий

Автор фото: Progomel.by

С начала осени в Сочи произошло сразу две подобных аварии. Пешеходы оказались сбитыми невнимательными водителями. Последние, во избежание наказания, скрывались с места преступления. Теперь полиции для продолжения расследования этих дел необходимы показания свидетелей.

Первая авария произошла 4 сентября, на улице Макаренко, возле дома № 13, в 11:00. Водитель, сдавая назад, не заметил пожилую женщину и совершил наезд. После чего скрылся. В итоге женщина получила различные травмы в результате столкновения. Марку машины она определить не смогла, но запомнила цифры на номерах - 659 и чёрный цвет автомобиля.

Второй идентичный случай произошёл уже 28 сентября на улице Цветной Бульвар, возле дома № 5, в 14:20. Только в этот раз в ДТП участвовал уже «Мерседес». Водитель также решил не помогать пострадавшему и как можно быстрее скрылся с места аварии. Есть подозрения, что гос. номера «мерседеса» М 001 РР 23 регион, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.

Просьба ко всем, кто находился в указанные даты и время на месте преступлений, сообщить любую полезную информацию по телефону 8-918-108-10-52 либо 02.