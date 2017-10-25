В жесткой аварии возле аэропорта Сочи автомобиль разорвало пополам (фото) Водитель иномарки находится в реанимации









Серьезное ДТП произошло вчера около 22.00 24 октября в районе сочинского аэропорта.

- По предварительным данным, 20-летний водитель Nissan Skyline с небольшим стажем вождения, двигаясь по трассе на высокой скорости, не справился с управлением, съехал с дороги на бордюр и врезался в металлический столб. От удара автомобиль разорвало на две части, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель транспортного средства находится в реанимации. Подробности случившегося уточняются.