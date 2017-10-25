На полвека в тюрьму. В Сочи осуждены семь участников крупной ОПГ Чтобы найти организатора понадобилось около 9 месяцев













Суд Центрального района Сочи вынес приговор группе наркодилеров, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В совокупности преступники приговорены к 50 годам лишения свободы. На протяжении длительного времени группа из семи человек распространяла на курорте наркотики типа «спайс». Сам организатор (житель Грозненского района Чеченской Республики) и двое ближайших подручных руководили подельниками из столицы.

- Запрещенное вещество доставлялось в Сочи крупными партиями, фасовалось в разовые дозы, помещалось в тайники-закладки или маскировалось под предметами окружающей обстановки в разных местах. После перечисления оплаты через электронную систему они забирались покупателями. Для привлечения новых клиентов, диспетчер рассылала смс-сообщения на случайные телефонные номера с информацией о видах наркотиков, их цене и способе связи, - сообщают в Управлении по профилактической работе с населением администрации Сочи.

Вначале были задержаны трое участников, «работавшие» непосредственно на курорте. Двоих сочинцев взяли на маршрутах при закладке доз в тайники. При них изъяли 55 пакетиков с запрещенным веществом. Третий участник группы был задержан в автомобиле. Как выяснилось в ходе досмотра, именно в нем хранились оптовые партии запрещенного вещества, которые доставали в нужном количестве перед раскладкой. Гражданин Узбекистана и машина были доставлена в полицию. Под передними сиденьями, в багажном отделении, а также внутри автомобильного колеса оперативниками были найдены около 900 полимерных пакетиков с, предварительно обработанным наркотическим составом, веществом растительного происхождения. Всего в ходе обысков было изъято около 4 килограммов вещества, готового к сбыту

Узнав о задержании подельников, двое оставшихся на свободе срочно решили вернуться на родину в Белоруссию. Они выехали на рейсовом автобусе, но были остановлены на посту «Магри» и также доставлены в полицию.

После ликвидации «низового» звена в Сочи, в Москве была задержана диспетчер и одновременно бухгалтер группы, гражданка Узбекистана. Главарям удалось скрыться. Около 9 месяцев понадобилось, чтобы найти организатора. В начале этого года мужчина был задержан при попытке пересечь границу России и Белоруссии. Еще один человек пока остается в розыске. Но это не помешало привлечь наркодельцов к ответственности.

На расследование и рассмотрение уголовного дела в суде потребовалось около 2 лет. Были собраны десятки томов уголовного дела, подтверждающих факты преступной деятельности наркодилеров. Рассмотрев его материалы, суд Центрального района Сочи приговорил организатора к 7,5 годам лишения свободы. Остальные участники организованной группы получили от 6 до 10,5 лет заключения. Свой срок сбытчики наркотика будут отбывать в колонии строгого режима.

- Наркодилеры используют все возможности, чтобы вовлечь молодежь в свой незаконный бизнес, обещая легкий доход, - прокомментировал приговор начальник управления по профилактической работе с населением города Сочи администрации города Сочи Александр Петухов. - Но есть и обратная сторона этой «медали». Так, в прошлом году в места лишения свободы отправилось более 180 сочинцев в возрасте до 24 лет за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в этом году – уже 108. Эти молодые люди, как раз такие «закладчики», «расходный материал», дальнейшая судьба которых наркодельцов совершенно не интересует. Их набирают по объявлениям, в том числе и через соцсети, а в итоге, вместо больших заработков, они получают большие сроки лишения свободы.