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Опасные находки. В Сочи обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны Артиллерийский снаряд был найдет и обезврежен в Лазаревском районе

Автор фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники сочинского ОМОНа обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Лазаревском районе Сочи.

- На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты инженерно-технической группы сочинского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Взрывотехники обследовали подозрительную находку и установили, что это артиллерийский снаряд со следами коррозии времен Великой Отечественной войны, калибра 45 мм, - пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Поскольку данный боеприпас представлял опасность специалисты инженерно-технической группы ОМОНа поместили его в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли его в отдаленный от жилой и транспортной инфраструктуры район и уничтожили накладным зарядом.