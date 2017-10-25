Опасные находки. В Сочи обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны
Сотрудники сочинского ОМОНа обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Лазаревском районе Сочи.
- На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты инженерно-технической группы сочинского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Взрывотехники обследовали подозрительную находку и установили, что это артиллерийский снаряд со следами коррозии времен Великой Отечественной войны, калибра 45 мм, - пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Поскольку данный боеприпас представлял опасность специалисты инженерно-технической группы ОМОНа поместили его в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли его в отдаленный от жилой и транспортной инфраструктуры район и уничтожили накладным зарядом.
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