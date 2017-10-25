В Сочи к ответственности привлекли директора департамента городского хозяйства
По настоянию прокуратуры Краснодарского края директор департамента городского хозяйства сочинской администрации был привлечен к административной ответственности и оштрафован за невыполнение законных требований надзорного органа.
В ходе одной из проверок сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрация города утвердила методические рекомендации по установке локальных очистных сооружений. Однако данный документ обязывал граждан предоставлять в орган местного самоуправления не предусмотренные законом документы.
- По данному факту главе Сочи внесено представление об устранении выявленных нарушений, - поясняют в прокуратуре Краснодарского края. – Но в установленный законом месячный срок нарушения, отраженные в акте прокурорского реагирования, не устранены. Не был направлен и письменный ответ в прокуратуру.
В настоящее время чиновник оштрафован, а требования прокурора удовлетворены. Методические рекомендации по установке локальных очистных сооружений отменены.
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