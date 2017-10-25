Девушка попала в больницу с многочисленными ушибами и травмами

В Сочи к ответственности привлекли директора департамента городского хозяйства Сотрудники администрации курорта не выполнили законные требования прокуратуры

Автор фото: http://www.sochi-express.ru

По настоянию прокуратуры Краснодарского края директор департамента городского хозяйства сочинской администрации был привлечен к административной ответственности и оштрафован за невыполнение законных требований надзорного органа.

В ходе одной из проверок сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрация города утвердила методические рекомендации по установке локальных очистных сооружений. Однако данный документ обязывал граждан предоставлять в орган местного самоуправления не предусмотренные законом документы.

- По данному факту главе Сочи внесено представление об устранении выявленных нарушений, - поясняют в прокуратуре Краснодарского края. – Но в установленный законом месячный срок нарушения, отраженные в акте прокурорского реагирования, не устранены. Не был направлен и письменный ответ в прокуратуру.

В настоящее время чиновник оштрафован, а требования прокурора удовлетворены. Методические рекомендации по установке локальных очистных сооружений отменены.