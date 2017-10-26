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В Сочи горело здание МФЦ (фото) Посетителей и специалистов центр «Мои документы» оперативно эвакуировали







Возгорание в центре Сочи на ул. Юных Ленинцев 10 произошло вчера, 25 октября, в 10.20. На первом этаже многоэтажного дома загорелась холодильная установка одного из магазинов.

Как рассказывают очевидцы происходящего, вначале был хлопок, а затем повалил едкий дым. Находившиеся в тот момент посетители и сотрудники центра «Мои Документы» (МФЦ) были оперативно эвакуированы.

Огонь был потушен сотрудником магазина еще до приезда пожарных расчетов. Причины произошедшего выясняются.