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В Сочи прошел «цементный» дождь (ФОТО) Дома и автомобили покрылись слоем серо-желтой пыли









Дома и автомобили в Сочи сегодня утром покрылись слоем серо-желтой пыли после 10-минутного «цементного» дождя. Свои транспортные средства в грязных потеках обнаружили тысячи сочинских автолюбителей.

Откуда пришли загрязненные воздушные массы и не повредят ли они здоровью горожан предстоит выяснить специалистам.

Сочинцам пока остается только активно делиться фотографиями в соцсетях и обсуждать произошедшее.