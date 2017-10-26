В Сочи прошел «цементный» дождь (ФОТО)
Дома и автомобили в Сочи сегодня утром покрылись слоем серо-желтой пыли после 10-минутного «цементного» дождя. Свои транспортные средства в грязных потеках обнаружили тысячи сочинских автолюбителей.
Откуда пришли загрязненные воздушные массы и не повредят ли они здоровью горожан предстоит выяснить специалистам.
Сочинцам пока остается только активно делиться фотографиями в соцсетях и обсуждать произошедшее.
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