В Сочи прошел «цементный» дождь (ФОТО)

Дома и автомобили покрылись слоем серо-желтой пыли

Дома и автомобили в Сочи сегодня утром покрылись слоем серо-желтой пыли после 10-минутного «цементного» дождя. Свои транспортные средства в грязных потеках обнаружили тысячи сочинских автолюбителей.

Откуда пришли загрязненные воздушные массы и не повредят ли они здоровью горожан предстоит выяснить специалистам.

Сочинцам пока остается только активно делиться фотографиями в соцсетях и обсуждать произошедшее. 

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Теги: новости Сочи грязный дождь загрязненные воздушные массы
Комментарии
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    Дмитрий
    26.10.2017, 12:30
    Уже было такое и не раз, занесло опять африканский песок.
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    Алексей
    26.10.2017, 12:05
    Наталья провела химический анализ и четко определила, что это цемент?
    Даже в новости это слово в кавычках выделили в качестве сарказма над необразованными массами
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    Наталья
    26.10.2017, 11:05
    Вышла утром из дома, собралась ехать на работу. Подошла к машине и ужаснулась. Кузов покрыт слоем цементой пыли. Рядом стоящие машины тоже все в цементе. По пути на работу, и стоя в пробке, рассматривала другие машины.... У многих такое.