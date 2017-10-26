На гражданина Сербии в Сочи завели сразу два уголовных дела Теперь он будет отдыхать уже на другом курорте

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30-летний гражданин Сербии собирался попасть на поезде в Абхазию по фальшивому паспорту. Но пограничники задержали его ещё в Адлере. Теперь за попытку незаконного пересечения границы и за использование заведомо ложного документа мужчине грозит уголовный срок.

Иностранца вместе с его женой задержали ещё в августе. Тогда он и рассказал, что планировал отдохнуть в "Стране души" вместе с супругой. Но у него имелись проблемы с паспортом, поэтому он решил приобрести подделку в Москве за 60 тысяч рублей. Также задержанный рассказал, что понимал, на что идёт и какое наказание может последовать в том случае, если его "рассекретят".

Следствие продолжается, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.