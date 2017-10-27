В Сочи легковой автомобиль снес железное ограждение (ФОТО) Другая машина перевернулась на крышу









В Сочи вчера во второй половине дня произошло сразу два ДТП. В районе Курортного городка был замечен очередной «перевертыш». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по какой причине легковой автомобиль отечественного производства с номерами другого региона оказался на крыше.

Несколькими часами позже на улице Макаренко красная иномарка врезалась в ограждение, расположенное вдоль дороги. От сильного удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Они то и спали жизнь водителя.

В обеих авариях обошлось без жертв.