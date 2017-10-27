В Сочи неизвестный осуществил вооруженный захват квартиры и взял женщину в задолжницы В настоящее время с забаррикадировавшимся мужчиной ведутся переговоры

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В Сочи неизвестный мужчина, угрожая ножами, вчера вечером проник в квартиру многоэтажного дома на улице Тимирязева и взял в заложники, находившуюся там женщину. Утром преступник отпустил перепуганную горожанку, а затем забаррикадировался в ее квартире.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю закрывшись в чужой квартире 41-летний уроженец Кемеровской области начал наносить себе порезы ножом с криками, что он убьет себя. Вероятнее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские и ОМОНовцы обезвредили и задержали мужчину. На месте ЧП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.