В Сочи «Гелендваген» врезался в грузовой прицеп
В Сочи дорогой Gelandewagen превратился в груду металлолома после столкновения с грузовым прицепом, оставленным на трассе. Авария произошла в ночь на 28 октября.
Прицеп от грузовика находился за крутым поворот без опознавательных знаков. По утверждению очевидцев, водитель элитного внедорожника, двигавшего на высокой скорости, слишком поздно заметил «помеху» и не успел затормозить. От столкновения полностью смяло переднюю часть авто премиум класса.
Водителя с места аварии увезла скорая.
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