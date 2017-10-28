В Сочи «Гелендваген» врезался в грузовой прицеп Переднюю часть элитного внедорожника буквально расплющило о кузов

Автор фото: instagram.com/dtpkrd

В Сочи дорогой Gelandewagen превратился в груду металлолома после столкновения с грузовым прицепом, оставленным на трассе. Авария произошла в ночь на 28 октября.

Прицеп от грузовика находился за крутым поворот без опознавательных знаков. По утверждению очевидцев, водитель элитного внедорожника, двигавшего на высокой скорости, слишком поздно заметил «помеху» и не успел затормозить. От столкновения полностью смяло переднюю часть авто премиум класса.

Водителя с места аварии увезла скорая.