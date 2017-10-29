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В Адыгее потерпел крушение дельтаплан: погибла жительница Сочи После падения летательный аппарат загорелся

Автор фото: http://www.полет.укр

В Майкопском районе Адыгеи в районе хутора Причтовский около 18 часов 28 октября потерпел крушение мотодельтаплан, в котором находились два человека. После падения летательный аппарат загорелся. В катастрофе погибли жительница Сочи и опытный пилот Герман Феклистов.

- К настоящему времени установлено, что гражданин, управлявший дельтапланом, зарегистрирован как ИП, имел лицензию пилота, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Причины падения устанавливаются. На месте падения дельтаплана работает следственный комитет, оперативная группа МЧС России по Адыгее, полиция.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту крушения дельтаплана в хуторе Причтовский, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе ЮСУТ СК России.