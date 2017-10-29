В Сочи пьяный водитель, пытаясь уйти от ДПС, врезался в свадебный кортеж (ФОТО) При задержании нарушитель оказал полицейским активное сопротивление









Авария с участием «Семерки» и тремя автомобилями свадебного кортежа произошла 28 октября в поселке Лоо. Водитель ВАЗ 2107, пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, выехал на встречную полосу, где, задев по касательной две машины, осуществил лобовое столкновение с отечественной «Приорой».

ДТП произошло в момент, когда свадебный кортеж только выехал из дома жениха. Автомобиль с молодоженами не пострадал.

По словам очевидцев, при задержании водитель «Семерки» пытался убежать и даже вступил в рукопашный бой с сотрудниками правоохранительных органов. Как оказалось, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.