Жестокая расправа в Сочи. 29-летний приезжий убил приятеля молотком и пытался его сжечь Потерпевший скончался на месте

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В Сочи на скамье подсудимых оказался 29-летний Антон Сарапулов, который в пьяной ссоре убил своего знакомого и попытался замести следы преступления, устроив в помещении пожар.

- Следствием и судом установлено, мужчина приехал в Сочи с целью заработка. Рано утром 22 июля 2016 года он находился в арендованной им деревянной постройке вблизи одного из домов по переулку Заводскому, где распивал спиртные напитки вместе со знакомым и девушкой, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина в ходе возникшего конфликта нанес не менее 11 ударов молотком в область головы своего знакомого, причинив тому травму головы.

Пытаясь срыть следы своего преступления, злоумышленник поджег вещи и бытовой мусор в комнате. Пожар увидел 33-летний мужчина, который строил дом по соседству. Он прибежал и стал тушить постройку. Опасаясь, что труп будет обнаружен, убийца ударил строителя несколько раз мотыгой по голове. Мужчину удалось спаси только благодаря оперативным действиям медиков.

Приятелю подсудимого выжить не удалось. Он скончался в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы на фоне острого отравления угарным газом.

Приговором суда хладнокровному преступнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.