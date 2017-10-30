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В Сочи разыскивают пропавшую школьницу Последний раз девочку видели 18 октября

Автор фото: пресс-службой УВД по городу Сочи

Правоохранительные органы Сочи разыскивают несовершеннолетнюю Путилину Юлию Андреевну 2002 года рождения. 18 октября около 14:00 школьница ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

В день пропажи Юлия была одета в светло-розовую куртку, черные джинсы, светло-розовые кроссовки марки «Адидас».

Приметы: рост – 167 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, крашенные в блонд, глаза карие, нос прямой.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье с надписью «Люблю».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефонам: 8 (862) 268-23-44, 8 (862) 269-68-00.