Сошедший в горах Сочи сель затруднил движение транспорта по дороге на Красную поляну (ФОТО)
Мощные осадки, обрушившиеся на Сочи, стали причиной не только подтопления улиц и жилых домов, но и схода селей. Вчера утром несколько небольших селей сошли в районе поселка Пслух на Сулимовский ручей.
Ближе к вечеру 30 октября мощный селевой поток сошел на старую дорогу, ведущую из Адлера в Красную Поляну («Медвежий угол»). Пострадавших нет.
По словам очевидцев, место огорожено. Дорогу очищают от грязи. Автомобильное движение на данном участке восстановлено.
Сегодня произошло еще два подобных ЧП.
Около 12:50 в МЧС поступила информация о сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны. По предварительным данным, объем селя составил 1 тыс. куб. м. В данный момент дорога перекрыта. Работы планируют завершить к 19:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Еще один сход грязекаменной массы произошел в Туапсинском районе. Под грудой земли оказались железнодорожные пути в районе перегона Гойтх-Индюк. В результате схода грязекаменной массы произошла задержка электропоезда №814 следованием Адлер – Майкоп.
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