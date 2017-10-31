Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Сошедший в горах Сочи сель затруднил движение транспорта по дороге на Красную поляну (ФОТО) Это не первый случай, когда грязевые потоки блокируют данный участок трассы











Мощные осадки, обрушившиеся на Сочи, стали причиной не только подтопления улиц и жилых домов, но и схода селей. Вчера утром несколько небольших селей сошли в районе поселка Пслух на Сулимовский ручей.

Ближе к вечеру 30 октября мощный селевой поток сошел на старую дорогу, ведущую из Адлера в Красную Поляну («Медвежий угол»). Пострадавших нет.

По словам очевидцев, место огорожено. Дорогу очищают от грязи. Автомобильное движение на данном участке восстановлено.

Сегодня произошло еще два подобных ЧП.

Около 12:50 в МЧС поступила информация о сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны. По предварительным данным, объем селя составил 1 тыс. куб. м. В данный момент дорога перекрыта. Работы планируют завершить к 19:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один сход грязекаменной массы произошел в Туапсинском районе. Под грудой земли оказались железнодорожные пути в районе перегона Гойтх-Индюк. В результате схода грязекаменной массы произошла задержка электропоезда №814 следованием Адлер – Майкоп.