В Сочи шквалистый ветер продолжает ломать и вырывать с корнем деревья (ФОТО) Фотографии с последствиями непогоды горожане выкладывают в соцсети









Непогода, которая разыгралась в Сочи, продолжает приносить неприятности горожанам и экстренным службам. По информации пресс-службы муниципалитета, за прошедшие сутки в разных районах курорта штормовой ветер с порывами до 25 м/с повалил около 45 деревьев.

В частности, сильных порывов ветра не выдержали деревья в центре города на улице Кооперативная и в Веселом около «Магнита». Кроме этого, по утверждению пользователей соцсетей, чудом удалось спастись жительнице Адлера, в метре от которой повалилось огромное дерево. ЧП произошло на улице Садовая.

Вчера в Дагомысе упавшее дерево серьезно повредило транспортное средство. Водитель, к счастью, не пострадал. А в 7.20 на улице Инжирной дерево упало на проезжую часть, из-за чего был затруднен проезд автомобилей. Прибыв на место, спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи бензопил распилили и убрали ствол, освободив тем самым дорогу для свободного движения транспорта.

Между тем, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В связи со сложившимися на курорте погодными условиями, спасатели обращаются ко всем гостям и жителям города с просьбой, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Не приближаться к водоёмам и не подниматься в горы. А в случае ЧС звонить с мобильного по номеру «010».