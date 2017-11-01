В Сочи загорелся торгово-развлекательный центр (ФОТО)
Пожар в торгово-развлекательном центре по улице Виноградная в Сочи произошел сегодня, 1 ноября, в 09:24. Дым шел из-под кровли четырехэтажного здания. Открытого горения не наблюдалось. Из горящего здания эвакуировали 15 человек.
- Возгорание, возникшее на кровле четырехэтажного здания торгового центра, локализовано на площади 250 кв. метров, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В тушении пожара участвует 62 человека и 18 единиц спецтехники. В данный момент специалистами производится разборка конструкций. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и дознаватели МЧС России.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
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