Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

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В Сочи загорелся торгово-развлекательный центр (ФОТО) Возгорание произошло на кровле четырехэтажного здания











Пожар в торгово-развлекательном центре по улице Виноградная в Сочи произошел сегодня, 1 ноября, в 09:24. Дым шел из-под кровли четырехэтажного здания. Открытого горения не наблюдалось. Из горящего здания эвакуировали 15 человек.

- Возгорание, возникшее на кровле четырехэтажного здания торгового центра, локализовано на площади 250 кв. метров, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвует 62 человека и 18 единиц спецтехники. В данный момент специалистами производится разборка конструкций. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и дознаватели МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.