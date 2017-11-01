Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи сгорел автомобиль с посылками «Почты России» (ФОТО) Машина вспыхнула, когда водитель зашел в почтовое отделение









Рядом с отделением «Почты России», расположенном в переулке Правды в поселке Головинка, вчера утром сгорел УАЗ, в котором находились посылки и письма граждан. Автомобиль загорелся, когда его водитель зашел в почтовое отделение.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило замыкание электропроводки в моторном отсеке транспортного средства. Перед выездом на маршрут в соответствии с регламентом машина должна была пройти техосмотр. УАЗ был застрахован.

В результате происшествия никто не пострадал.

По вопросам, связанным с возмещением, клиенты «Почты России» могут обращаться по тел.: (862) 270-30-32 или в свое почтовое отделение.