В Сочи сгорел автомобиль с посылками «Почты России» (ФОТО)
Рядом с отделением «Почты России», расположенном в переулке Правды в поселке Головинка, вчера утром сгорел УАЗ, в котором находились посылки и письма граждан. Автомобиль загорелся, когда его водитель зашел в почтовое отделение.
По предварительным данным, причиной возгорания послужило замыкание электропроводки в моторном отсеке транспортного средства. Перед выездом на маршрут в соответствии с регламентом машина должна была пройти техосмотр. УАЗ был застрахован.
В результате происшествия никто не пострадал.
По вопросам, связанным с возмещением, клиенты «Почты России» могут обращаться по тел.: (862) 270-30-32 или в свое почтовое отделение.
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- Ответить01.11.2017, 14:00А посылки не пострадали?