Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи пытались незаконно провести боеприпасы Инцидент произошел в конце октября в МАПП «Адлер»

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В Сочи пресечена попытка незаконного ввоза боеприпасов. Благодаря бдительности сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и таможенников жителю Республики Абхазия не удалось провести на территорию Сочи два десятка патронов.

- 25-летний мужчина следовал на личном автомобиле в Россию. При проведении контрольных процедур в багажнике легкового транспортного средства были обнаружены охотничьи патроны, - сообщили подробности в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. - Уроженец сопредельной республики сообщил, что якобы накануне был на охоте в горах, но перед поездкой за границу забыл выложить боеприпасы. «BMW» с иностранными номерами вывели из транспортного потока. Всего в результате проведенного досмотра автомобиля было обнаружено и изъято 20 охотничьих патронов. Из них, 17 патронов – калибра 16 мм и 3 – 12 мм.

Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу, по результатам которой в отношении подозреваемого сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение.

По статистике краевого погрануправления за 10 месяцев текущего года только на российско-абхазской границе было выявлено и пресечено более 20 фактов перемещения оружия и боеприпасов.