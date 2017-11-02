Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

На трассе Джубга – Сочи столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Venza. Есть пострадавшие После лобового столкновения потребовалась помощь спасателей

Автор фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Авария произошла сегодня в 7.30 утра на трассе Джубга - Сочи в районе поселка Вишневка.

От фельдшера Скорой помощи в Южный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей – ВАЗ-2107 и Тойота Венза. В результате ДТП в одном из транспортных средств зажаты два человека, требуется помощь спасателей.

- Прибыв на место происшествия, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками Службы спасения города, используя гидравлическое оборудование, деблокировали двух пострадавших из автомобиля ВАЗ-2107, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Супружескую пару из Апшеронского района Краснодарского края спасатели передали врачам скорой помощи. Мужчина находился в тяжелом состоянии, у женщины, по предварительному диагнозу, перелом обеих ног.