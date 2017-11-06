Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Черном море погиб парень, выпав с яхты, следующей из Новороссийска в Сочи Тело 26-летнего молодого человека обнаружили в районе Геленджика

Автор фото: http://www.charter-catamaran-croatia.com

На черноморском побережье в районе Тонкого мыса близ Геленджика обнаружили тело 26-летнего мужчины. Молодой человек упал в воду на глазах пяти пассажиров судна и пропал без вести. Нечастный случай произошел, когда парусный катамаран перегоняли из Новороссийска в Сочи.

- Информация о том, что молодой человек выпал с парусного судна в районе Геленджика поступила в ночь на воскресенье, 5 ноября, — сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. – Пока погода позволяла специалисты провели осмотр места его падения и обнаружили тело. 26-летний мужчина утонул.

На данный момент следственные органы Южного СУТ СК России проводят доследственную проверку по факту произошедшего.