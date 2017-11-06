Из горящего в центре Сочи многоквартирного дома эвакуировали 20 человек (ФОТО) На месте работали четыре пожарных расчета, два мотоцикла быстрого реагирования и спасатели ЮРПСО МЧС России















В Сочи произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Виноградной, 6. Из здания эвакуировали 20 человек, включая пятерых детей.

Как сообщили в Сочинском гарнизоне пожарной охраны, сообщение о возгорании в двухэтажном барачном здании поступило на пульт сегодня утром в 09:10. Горели четыре квартиры дома. Всего огнем было охвачено порядка 100 квадратных метров. На месте работали четыре пожарных расчета, два мотоцикла быстрого реагирования и спасатели ЮРПСО МЧС России. В 10:10 пожар был потушен. Причина возгорания пока не установлена. К счастью, никто не пострадал.

Пожар случился в том самом здании, часть которого рухнула в июле этого года. В результате происшествия погибла женщина. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв.