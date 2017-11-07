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В Сочи произошел второй за день крупный пожар в жилом доме. Есть пострадавшая (ФОТО) Причина возгорания устанавливается















В Сочи произошел второй за день пожар в многоэтажном доме. Возгорание произошло в жилом трехэтажном здании на улице Макаренко около восьми часов вечера. Огонь успел распространиться на площади 150 кв. м.

- Возгорание на третьем этаже частного жилого дома на улице Макаренко полностью ликвидировано в 20:56, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

С места пожара госпитализировали женщину с признаками отравления угарным газом. Причина возгорания устанавливается.

В этот же день несколькими часами ранее, в Сочи произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Виноградной, 6. Из здания эвакуировали 20 человек, включая пятерых детей.