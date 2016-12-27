Авиакатастрофы в Сочи Птицы, техническая неисправность, теракт или опять ошибка пилота?

Автор фото: rsport.ru

Этот дурной сон уже был со мной. Тогда, при заходе на посадку в море возле Сочи, рухнул самолёт АрмАвиа. Эйрбас прислал французских специалистов, которые помогали искать чёрные ящики. Девочки из администрации города не могли работать в таких тяжёлых условиях и попросили, чтобы переводил я.

Я ошибочно думал, что аварийное приводнение чем-то лучше, чем крушение самолёта о землю. Это не так. Когда аэробус ударился о водную поверхность моря, фюзеляж самолёта разорвало как бумагу. Могли ли спасти кого-то ремни безопасности? Конечно да, но в тот раз, людей, которые не были пристёгнуты, порвало в клочья, а от тех, кто летел пристегнутыми, остались крупные фрагменты.

Французы мне сказали, что минимум раз в год им приходится выезжать на такие происшествия, чтобы установить причину катастрофы. Аэробус – супер-надёжный самолёт, но причиной крушения самолёта из Армении стал пресловутый «человеческий фактор». Рейс заходил на посадку на автопилоте в сложных метеоусловиях. Когда диспетчер дал команду об уходе на второй круг, пилот перешёл на ручное управление, а уже через 2 минуты самолёт рухнул в Чёрное море и полностью разрушился. Погибли 113 человек — все, кто был на борту.

Что случилось на этот раз? Птицы, техническая неисправность, теракт или опять ошибка пилота? Причину обязательно назовут, но разве от этого будет легче тем, кто потерял своих близких и родных…