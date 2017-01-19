Поворот не туда В Сочи показали первый в истории интерактивный фильм

Автор фото: Пресс-служба "Люксор"

Появление фотографии, звука, цвета – развитие кинематографа с рождения шло руку об руку с техническим прогрессом. Новые возможности всегда были импульсом для развития и трансформации киноязыка: появление звука в кино изменило актерскую игру и сделало фильмы более музыкальными, появление цвета помогло режиссерам полнее передавать красоту мира, появление объема превратило кино в захватывающий аттракцион. Поэтому всегда волнительно присутствовать при рождении новых киноформатов, и у нас с нами появилась такая возможность: с 25 января в сочинском кинотеатре «Люксор» начинается прокат первого в мире интерактивного фильма.

Как известно, любое художественное произведение рождается несколько раз, последний из них – в восприятии зрителей, которые в этот момент становятся его соавторами. Интерактивное кино делает это утверждение буквальным.

Формат интерактивных историй, при котором зритель может непосредственно влиять на сюжет, сам по себе не нов. С ним знаком, например, каждый, кто хоть раз в жизни проходил компьютерные игры в жанре RPG. Напасть или договориться по-хорошему, помочь бескорыстно или потребовать награду, повернуть налево или пойти вперед – одно из множества таких решений способно кардинально изменить ход событий. И именно такого рода решения предстоит принимать зрителям первого интерактивного фильма «Ночная игра».

Как это реализовано технически. Перед сеансом вам предложат скачать на свои мобильные устройства специальное приложение - оно превратит ваш смартфон или планшет в консоль, с помощью которой можно выбрать то или иное действие из вариантов, которые будут появляться по ходу дела на киноэкране. Решение о том, что дальше делать главному герою, фактически принимается в результате тайного голосования зрителей простым большинством голосов. Таким образом, вместе со всеми, кто пришел на сеанс, вы проведете героя через все коллизии сюжета к одной из 7 (в данном случае) различных развязок. Если же конец фильма вас почему-то разочарует, программа предложит вернуться к тому моменту, где персонаж повернул не туда, попробовать изменить его судьбу к лучшему и посмотреть кино со счастливым концом.

Например, мы со зрителями первого показа совместными усилиями довели главного героя до смерти минут за 40, заставив его действовать рискованно и безрассудно, и лезть в драку тогда, когда можно было избежать конфликта. И нам предложили все переиграть.

Больше не нужно кричать «сценариста на мыло!» и сокрушаться «лучше бы он тогда деньги взял» — винить за судьбу персонажа отныне придется только публику, которую свел в одну аудиторию простой случай (ну и совсем немного - создателей, которые предусмотрели конечное количество вариантов).

Нелинейность повествования создает иллюзию свободы выбора, судьбы и передает привет теории множественности миров. Такой подход, несмотря на свое изначально развлекательное предназначение, любопытен и как социальный эксперимент. Благодаря ему можно понять, что за люди собрались на сеанс – романтичные или алчные, воинственные или дипломатичные, осторожные или безрассудные. А в определенный момент даже узнать, зрителей кого пола и возраста собралось на сеансе больше всего.

Реализация интерактивного формата пока далека от совершенства. Приложение работает не без сбоев, выбор вариантов действий не всегда влияет на сюжет (например, вы выбрали «Сопротивляться», а герой все равно подчинится, для вида немного пококетничав), о качестве сценария, драматургии и актерской игры вообще говорить не приходится. Все это связано с дороговизной производства (приходится снимать фактически несколько фильмов) и с тем фактом, что технической стороне вопроса пока уделяется больше внимания, чем художественной. Тут нам остается дождаться, когда с интерактивным кино захотят поиграться настоящие мастера кинематографа – вот тогда это будет по-настоящему интересно. К минусам также можно отнести тот факт, что идти на подобный фильм нет смысла, если у вас устаревший телефон или разряжена батарея – придется безучастно наблюдать за тем, как кто-то принимает решение за вас.

Напомню, впрочем, что первые художественные фильмы IMAX длились не больше 40 минут и состояли в основном из покатушек по горкам на фоне различных пейзажей — и смотрите, как все изменилось за какое-то десятилетие. Так что можно простить первой интерактивной ласточке естественные для нее недочеты и, не дожидаясь развития формата, уже на днях попробовать себя в роли зрителя-соавтора – ведь это действительно весело. Не забудьте только телефон перед сеансом зарядить.