"Севильский цирюльник" в представлении Крамера В Сочи прошла одна из главных премьер Фестиваля Башмета

Автор фото: Гвенодолен Годзё

Всем известно, что я не только в кино хорошо разбираюсь, но во многих гуманитарных областях эксперт в силу образования. Опера и академическая музыка, впрочем, в их число не входят, хотя в детстве я была довольно систематически образована в музыкальном смысле, беспрерывно смотрела балет по телевизору и пела в хоре. Поэтому, сразу извиняясь перед глубоко погруженными в тему экспертами за наивность восприятия, все же решусь высказаться на тему представления, прошедшего накануне в Зимнем театре.

Речь о «Севильском цирюльнике» по мотивам классической оперы Россини в постановке режиссера Виктора Крамера. Именно по мотивам, потому что представленный музыкальный ряд, помимо классических мелодий оригинального произведения, включал эклектичный набор самых разных композиций – вплоть до лихого «Цыпленка жареного». Но обо всем по порядку, и до цыпленка дело дойдет.

Я не случайно назвала эту постановку «представлением» - потому что дать точное определение проекту «Fortunatissimo или Безнадежно счастливый человек» (а именно так он правильно называется) довольно трудно. Здесь и опера, и моноспектакль, и буффонада на грани цирка, и видеоарт, и, само собой, маэстро Башмет со своим камерным оркестром «Солисты Москвы». Жанровый синтез и акцент на зрелищную, медийную составляющую - краеугольные камни этой постановки. Оперные и оркестровые партии перемежаются с декламацией актера Евгения Стычкина на тему биографии маэстро Россини (не самая общеизвестная вещь, согласитесь) с непонятными порой для зрителя аналогиями с темами творчества маэстро.

Необычно решен вопрос организации сценического пространства. Установленные на сцене гигантские геометрические конструкции одновременно играют роль декораций, мультимедийного экрана и разноуровневых подмостков для исполнителей.

Место на сцене организовано так, что оркестр занимает доминирующее положение, солистам для движения оставлена узенькая авансцена и вертикальная конструкция. Поэтому и распределение музыкальных акцентов логично смещено на партию оркестра, который солистов несколько подавляет. По этой ли причине или какой-то иной, певцы и певицы выступали с радиомикрофонами, что немного удивило – мы же в театре, этот зал специально спроектирован, чтобы его мог прокачать живой человеческий голос!

Я в этом не эксперт, конечно, но, в конце концов, у меня есть уши: исполнитель партии Фигаро, Григорий Чернецов мне показался слабоватым солистом – ему не хватало дыхания на речитатив, текст он проглатывал. Вообще артистам, которым приходилось лазать по конструкциям и танцевать, часто не хватало дыхания, и это было заметно (спасибо микрофонам). Как уже было сказано, представление предлагалось скорее смотреть, чем слушать, возможно, поэтому вокальное мастерство было здесь вещью, прямо скажем, второстепенной. Впрочем, всем очень понравилась исполнительница роли Розины Дара Савинова, которой аплодировали особенно жарко.

Несколько смазывал общее впечатление и актер Стычкин, который пару раз запутался в тексте, и тоже блестящего владения артикуляцией нам не продемонстрировал. Ну, это был первый "ком", со временем зазубрит текст получше.

Световая инсталляция на сложной поверхности то показывала видеоарт в стиле супрематизма, то остроумно обыгрывала эстетику итальянского барокко, проецируя стилизованные орнаменты на декорации. Вполне в духе Крамера, который славится особо зрелищными постановками (из его спектаклей в Сочи вы могли видеть «Снежное шоу» Славы Полунина). Сценографии можно поставить твердую пятерку, она была потрясающа и остроумна.

А вот драматургия показалась лично мне несколько странной и излишне претенциозной. Зрители немного не поняли некоторых моментов и поэтому хлопали довольно вяло. Зачем-то на сцене вдруг появились уборщицы в синей униформе, потом выкатили жаровню, стали что-то готовить, а потом понесли угощать этим зрителей под «Цыпленка жареного». Вакханалия постмодернизма, в общем, к такому нас жизнь не готовила.

Но все же в итоге «Севильский цирюльник» всем понравился – зал проводил артистов овацией. Но на бис, все же, никого не вызвал.