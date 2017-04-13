Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Загадочная история одного сочинского кота Возвращение блудного кота





В 2010 году мы завели британского котенка. В возрасте чуть больше года он пропадает. В панике обклеиваем весь район объявлениями, ходим, ищем. На четвёртые сутки котик возвращается. Прошло 4 месяца, пропадает снова. Сразу не кинулись, надеялись, что вернётся, но он не вернулся. И объявления не помогли. Была уверенность, что сам уйти не мог, и была надежда, что попал в хорошие руки.

По истечении времени, завели котика, похожего на пропавшего, только цвет немного отличался. Был голубой, стал лиловый.

Однажды вечером, выйдя на улицу, увидели своего кота в ужасном состоянии. Морда опухшая, глаза затёкшие, кашляет, чихает. Удивились: - когда он успел дойти до такого состояния? Забрали в дом, в отдельное помещение, для реабилитации.

Рассмотрев котика при свете, ужаснулись ещё больше, думали, что до утра не доживёт и надо мчаться в круглосуточную клинику, но посовещавшись семьёй, решили, что первые меры по спасению примем сами, а там посмотрим.

Через какое-то время, выйдя на улицу, обомлели... на крылечке сидел наш Лиловый котик.

- А кто тогда в доме в ужасном состоянии?

- Чужой кот?

- Да нет, этот чужой, а тот наш.

- Да нет, тот чужой.

- Тогда чей и почему он сидел у нас на крыльце?

Потом в голову пришла мысль:

- А может это наш кот, который пропал много лет назад?

- Да нет, не может быть!

- Да нет, так не бывает!

-... а может правда он?

Поверить в то, что это мог быть наш кот, было сложно, но в любом случае решили ему помочь, а потом спросить фамилию.

Возвращение блудного кота произошло 18 февраля 2017 года, сейчас апрель. Выхаживание длилось больше месяца. Сомнений, что это наш кот, не осталось. Он жив, и судя по активности, чувствует себя значительно лучше.

Где был 6 лет, остаётся большой загадкой. Жаль, что коты не умеют говорить. Что вернулся домой по истечении такого времени, это редкость и удивительное событие.

Может быть, эта история найдёт продолжение, и мы узнаем, где был кот. Место событий г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, между остановками Вагонное Депо и Лавровая. Отлучился с марта 2011 по февраль 2017. Фото до и после прилагаются.