Мы все стали слишком…Чем Сочи-2017 отличается от Москвы-85 Два разных Фестиваля молодежи и студентов глазами очевидца







Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года в Москве побывала на ВФМС-2017 года в качестве амбассадора курорта «Имеретинский» и поделилась своими впечатлениями от двух таких разных фестивалей. Лидия Сыч, ветеран труда и атомной энергетики, участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года в Москве, около 30 лет проработала в госкорпорации «Росатом» и принимала участие в запуске Бушерской АЭС в Иране. В настоящий момент Лидия находится на пенсии и проживает в Сочи.

Москва 1985 года, столица страны, десятилетия прожившей за «железным занавесом», жители которой видели иностранных граждан редко и издали. Мы идем на стадион «Лужники» пешком несколько километров, сквозь живой коридор москвичей, которые дружелюбно машут нам флажками. Со мной мои дети – единственные дети среди многотысячной и многоязычной колонны участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года.

Не знаю, сколько именно советских граждан были участниками ВФМС-1985 – мы попали туда, можно сказать, через служебный вход, как настоящие пролетарии. Мой деверь работал водителем автобуса, на котором по фестивальной Москве возили делегацию Йемена, и мы получили заветные бейджи участников из его рук. Помню, он велел нам сидеть в автобусе тихо и ни в коем случае не выглядывать в окна сквозь наглухо закрытые шторки (но мы, конечно же, смотрели – на московские улицы, забитые людьми, которые стремились прижаться к автобусу теснее, заглянуть в окна, увидеть другой мир).

Сильнейшее впечатление мы получили от церемонии закрытия фестиваля, которая проходила в Лужниках. Наш сектор был битком набит африканцами, которые били в барабаны, дули в дудки, пели и неистово танцевали, так что из-за страшного шума мы не услышали, о чем там говорил в своем приветственном слове Горбачев. Зато увидели шоу, темой которого, как было написано в программке, являлась борьба против империализма, за мир во всем мире. Балет Большого театра, артисты цирка, спортсмены, народные ансамбли и тоненький гимнаст, балансирующий на проволоке, натянутой высоко-высоко над стадионом, сияющий в свете прожекторов на фоне темнеющего неба – все это по масштабу напоминало закрытие какой-нибудь Олимпиады. Воодушевление, единение, слезы, объятия, ликование – все это утонуло в грохоте и всполохах грандиозного финального салюта. Возвращались мы через опустевшую, еще пахнущую пороховым дымом площадь у Лужников с тающим ощущением счастья и осознанием, что это было одним из самых важных событий в нашей жизни…

Получив предложение посетить мероприятия ВФМС-2017 в Сочи, я обрадовалась, помня тот яркий праздник, каким был фестиваль в Москве. И, конечно же, была счастлива оказаться среди пестрой толпы иностранных студентов в нашем прекрасном Олимпийском парке. Однако этот фестиваль был абсолютно не похож на прошлый. Не было ни ощущения подъема, ни ликующих толп горожан, да и само мероприятие носило характер, скорее, деловой, чем праздничный, а церемония закрытия - больше похожа на самый обычный концерт. Смазали впечатления замысловатая процедура аккредитации и очень неудобная логистика.

За 32 года, которые прошли с предыдущего фестиваля, изменилось многое. Жителей страны, на этот раз оставшихся далеко за забором, теперь трудно удивить иностранцами – тем более, сочинцев, повидавших многие тысячи зарубежных гостей за последние три года. «Фанта», которая впервые появилась в Москве на фестивале 1985 года, сменила свой вкус и давно перестала быть единственным «заморским» лимонадом. Мы повидали немало грандиозных праздников и шоу, включая Олимпиаду в Сочи, и много поездили по загранице. Мы все стали слишком пресыщены впечатлениями, слишком искушены. Поэтому, наверное, вполне закономерно, что того эйфорического подъема и воодушевления, которое вызвал московский фестиваль 1985 года, в 2017 году уже не было и следа. И, тем не менее, мне было безумно приятно вспомнить молодость и оказаться среди людей новой эпохи, нового формата, тех, кому предстоит строить наше будущее.