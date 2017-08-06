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Секреты юридической безопасности бизнеса Впервые в России состоялся мастер-класс Павла Астахова







28 июля 2017 г., в Краснодаре на территории «Краснодарской Филармонии им Г.Ф.Пономаренко», впервые состоялся мастер-класс известного российского адвоката, телеведущего, писателя Павла Астахова «Секреты юридической безопасности бизнеса»!

В ходе мастер-класса были рассмотрены методы защиты компании в четырех разных сферах: Финансовая безопасность, Юридическая безопасность, Экономическая безопасность, Информационная безопасность. При этом, Павел Астахов уделял особое внимание вопросам, зачастую остающимся без внимания и упущение которых может привести к фатальным последствиям, а именно: какую информацию и документы необходимо подготовить перед приходом проверки; как защитить себя от недобросовестной конкуренции; что делать, если уволенный сотрудник уносит с собой информацию, содержащую коммерческую тайну компании и др.

Также, стоит отметить проведенный, в первом блоке мероприятия мастер-класс «Лидерство и власть». Спикерами выступали партнеры Павла Астахова — Сергей Шушин и Марат Саид-Галиев. В данном блоке под особым, новым углом рассматривалось само понятие лидера, анализировался мощный инструментарий, посредством которого можно преодолевать не только внешние, но и внутренние барьеры, а также добиваться исполнения поставленных задач и достигать цели.

Всего, на мероприятии присутствовало более 500 человек: владельцы собственного бизнеса, топ-менеджеры и политики, а самое главное, люди, которые хотят и готовы развиваться.

Компания «Business Life», которая является официальным организатором прошедшего мастер-класса, также сотрудничает с Владимиром Соловьевым, который в феврале нынешнего года посещал г.Краснодар.

Напомним, что следующее крупное бизнес-мероприятие компании «Business Life» пройдет 29 сентября в г.Уфа, спикером будет выступать Владимир Соловьев.

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