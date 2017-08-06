На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

«Бабушка легкого поведения». Александр Рева презентует в Сочи свой фильм Финалом презентации станет автограф-сессия известного российского шоумена

Автор фото: пресс-служба компании «ТПС Недвижимость»

Известный российский шоумен и телеведущий Александр Рева завтра встретится с сочинской публикой для презентации нового российского комедийного фильма «Бабушка легкого поведения». В ходе мероприятия, которое пройдет в ТЦ «МореМолл», зрители узнают, что ждет их на экране отечественных кинотеатров совсем скоро.

«Новая российская комедия посвящена мастеру перевоплощений, которого играет Александр Рева. Его герой по прозвищу «Трансформер» провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Герой решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда кажется, что ситуация уже безвыходная, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека», - рассказали об основной сюжетной линии киноленты организаторы мероприятия.

В фильме также снялись певица Глюкоза, Филипп Киркоров и Владимир Толоконников. Встреча Александра Ревы с сочинцами и отдыхающими здесь туристами начнется в центральном атриуме «МореМолла» на первом этаже в 16:00. Финалом презентации станет автограф-сессия известного российского шоумена.