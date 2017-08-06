Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи открылась академия популярной музыки Игоря Крутого Обучение проводится по таким направлениям как вокал, хореография, журналистика и школа телевидения

Автор фото: http://www.woman.ru

В Сочи открылся филиал академии популярной музыки Игоря Крутого, где обучится вокалу, хореографии, журналистике смогут дети от 4 до 16 лет. Составу преподавателей могут позавидовать многие учебные заведения: победители и лауреаты российских, международных эстрадных проектов, телешоу, а также ведущие специалисты в области вокала, хореографии, преподаватели по современным танцам, режиссеры, продюсеры.

«Наша цель - воспитать профессиональное, креативное молодое поколение, открыть новые имена, помочь талантливым детям реализовать свои творческие планы, - заверил композитор, продюсер, основатель академии популярной музыки Игорь Крутой. - Мы работаем, чтобы дать ребятам шанс осуществить свою мечту, стать профессиональными певцами и выступить на главных сценах нашей страны вместе с лучшими представителями нашей и зарубежной эстрады. Мы стремимся создать проекты, в которых юные дарования смогут показать свой талант широкой аудитории».

Академия открылась сравнительно недавно, но гости курорта «Имеретинский» уже проявили большой интерес к обучению музыке и творчеству в целом. Тем более, что для них разработана комплексная программа обучения, которая, помимо занятий по основным направлениям, предусматривает проживание, питание, экскурсии и развивающие занятия. Комплексные программы рассчитаны на срок от двух до трех недель, а также могут быть разработаны индивидуально с учетом предпочтений родителей.