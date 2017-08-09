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Знакомые все лица. Конкурсантами «Новой волны» в Сочи станут известные певцы На музыкальном конкурсе молодых исполнителей в этом году сразятся опытные вокалисты

Автор фото: http://newwavestars.eu/ru/

Финалистами «Новой волны» в этом году стали 14 участников из 9 стран мира, таких как Армения, Вьетнам, Казахстан, Молдова, Румыния, Россия, Узбекистан, Украина и Швеция.

«Каждый из конкурсантов - яркая индивидуальность, чей талант смогут оценить не только члены жюри, но и зрители. Многие исполнители делают первые шаги на профессиональной сцене. А некоторые из них уже имеют весомый опыт работы в шоу-бизнесе. Например, Саша Санта (Россия) много лет проработал бэк-вокалистом Лаймы Вайкуле, в 2013 году принимал участие в «Новой волне» в составе дуэта «Санта-Барбара», а в 2015 году стал финалистом проекта «Главная сцена» на телеканале Россия 1. Василий Уриевский (Россия) - участник программы «Главная сцена» (второй сезон, 2016 год третье место), проекта «Голос» (пятый сезон на Первом канале)», - уточняют организаторы конкурса.

Знаком публике и украинец под псевдонимом ISAAK. В недавнем прошлом певец - он же Артем Иванов – был участником проекта «Фабрика звезд 7» и солистом поп-группы «Инь-Ян». А представлять Узбекистан в этом году будет Сардор Милано. Победитель телепроекта «Главная сцена» и финалист «Голоса» на Первом канале.

Нынешняя «Новая волна» обещает зрителям яркое шоу, которое можно будет увидеть 8, 9, 10 и 15, 16, 17 сентября.