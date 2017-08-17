В Сочи открыли «Окна в Россию», оживив шедевры 7 поколений Третьяковской галереи Вчера на курорте состоялась премьера мультимедийного спектакля, в котором задействовано более 70 известных полотен





























Увидеть сокровища Третьяковской галереи теперь можно и в Сочи. На курорте «Имеретинский» на днях состоялась премьера мультимедийной постановки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», созданной по мотивам произведений художников XIX и XX веков. Проект приурочен к празднованию 70-летнего юбилея компании «Ингосстрах» и реализован совместно с Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ) и Третьяковской галереей.

Благодаря современным технологиям перед зрителями на экране буквально оживают шедевры великих мастеров. Вот летят грачи Алексея Саврасова и слышится звон колоколов церквушки Исаака Левитана, а уже спустя несколько минут мчится на своем кабриолете по новой Москве героиня картины Юрия Пименова. Отправляясь в увлекательное путешествие по стране через образы художников XIX и ХХ веков, посетители выставки имеют возможность увидеть знакомые картины в новом формате, а также открыть окно в Россию и узнать о богатых культурных традициях разных времен и эпох. В создании особого пространства мультимедийного спектакля задействовано более 70 полотен русских мастеров изобразительного искусства.

- В нашей видеофантазии можно увидеть картины Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Зинаиды Серебряковой, Исаака Левитана, Михаила Абакумова и многих других. В экспозиции есть и уникальные произведения, которые никогда не покидают стен Третьяковской галереи, такие как «Вихрь» Филиппа Малявина. Мы постарались сделать эмоциональную мультимедийную постановку, которая пробудит желание заново открыть для себя шедевры, знакомые с детства. Это спектакль, который через искусство рассказывает об истории нашей страны, - рассказала арт-директор Института русского реалистического искусства Надежда Степанова.

«Ингосстрах» выступил не только соавтором, но и главным страховщиком проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Произведения художников из собраний ИРРИ и Третьяковской галереи, а также мультимедийные инсталляции, обеспечены страховой защитой на случай повреждения или полной гибели, произошедших по любой причине.

- Мы стремились к тому, чтобы это было красиво, а самое главное интересно для любого поколения россиян, - поясняет генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков. - Тот формат, в котором показаны картины говорит о том, что компания не только чтит традиции, но и уверенно смотрит в будущее, активно используя инновационные технологии. С удовольствием инвестируем в сохранение национальной культуры. Хочется, чтобы наши клиенты были образованы и вместе с нами получали удовольствие от таких событий.

Проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» действительно стал настоящим подарком от «Ингосстраха» сочинцам и гостям курорта, которые получили отличную возможность ближе познакомиться с творчеством русских художников двух столетий и историей своей страны.

- Мы рады, что эта замечательная выставка открылась на территории Курортного района «Имеретинский». Мы стремимся к тому, чтобы Сочи воспринимался не только, как курорт, в котором проходили Олимпийские игры, но и как место проведения большого количества культурных и общественно важных событий, - заверяет генеральный директор группы компаний «Имеретинский» Владлен Волошин.

Сочи стал первым городом, в котором выставка открылась в мультимедийном формате. Затем художественный спектакль можно будет увидеть в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

В олимпийской столице экспозиция будет работать с 16 августа по 17 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Парусная, 7.

Для любителей прекрасного также подготовлена целая образовательная программа, включающая еженедельные открытие лекции от специалистов Института русского реалистического искусства. Вход на экспозицию – свободный. Для желающих посетить лекцию достаточно зарегистрироваться на сайте 70.ingos.ru.