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Николай Басков гасит марки и «зажигает» в Сочи после концерта (фото) Из Олимпийской столицы популярный певец отправил поздравительную открытку Владимиру Путину







В начале лета российский шоу-бизнес потрясла новость о грядущей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Вчера на страничке в социальной сети популярный исполнитель оставил фотопривет из Сочи. Под романтичным снимком с невестой певец написал: «Сон для слабых! Где бы зажечь после концерта в Сочи?». Поклонники не заставили себя долго ждать. На выбор Николаю было представлено сразу несколько увеселительных заведений.

А уже днем «натуральный блондин» вместе с Анатолием Пахомовым, генеральным директором «Новой волны» Александром Румянцевым и руководителем макрорегиона «Южный» Почты России Романом Костенко принял участие в гашении почтовой открытки, посвященной ежегодному международному конкурсу «Новая волна».

В этот день все гости мероприятия получили возможность первыми отправить уникальные почтовые открытки с изображением символики конкурса на фоне сочинского Олимпийского парка своим близким, друзьям и родным по всему миру.

Свою карточку «золотой голос» России планирует отправить главе государства Владимиру Путину с поздравлениями ко дню рождения. Артист уверен, что Почта России обязательно доставить его послание точно в срок.