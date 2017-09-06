Робби Уильямс отказался от выступления на «Новой волне» в Сочи Британский певец внезапно отменил все концерты в России

Автор фото: http://www.huffingtonpost.co.uk

Британский певец Робби Уильямс отменил все концерты в России. По утверждению президента концертного агентства T.C.I. Эдуарда Ратникова, такое внезапное решение эстрадной звезды мотивировано его болезнью. Плохое самочувствие также не позволит исполнителю появится 14 сентября на закрытии конкурса «Новая волна-2017» в Сочи, где он планировал спеть семь своих хитов.

Для всех такое решение стало полной неожиданностью, тем более, что еще в понедельник, 4 сентября, музыкант написал в своем Instagram: «Следующая остановка: Санкт-Петербург». Стоимость билетов на концерт, которые до сих пор не изъяты из продажи, составляет от 4,5 до 10 тысяч рублей.

Ранее об отмене выступления объявил британский электронный дуэт Erasure, который должен был выступить на разогреве у Робби Уильямса в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили изданию InterMedia организаторы, причиной тому послужило несогласие коллектива с визовыми требованиями.