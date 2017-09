Стала известна подробная программа «Новой волны» в Сочи В ходе конкурса пройдут уже два «оупен-эйра»

Автор фото: http://mtdata.ru

Уже завтра в Сочи стартует популярный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». В Олимпийском парке зрители станут свидетелями вокального противостояния 14 конкурсантов из 12 стран мира. Оценивать выступления финалистов будет профессиональное жюри, в состав которого вошли Игорь Крутой, Игорь Николаев, Константин Меладзе, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Алсу и другие популярные отечественные артисты.

- Специальным гостем конкурса станет американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP, - уточняют в пресс-службе администрации курорта. - Ожидалось также выступление Робби Уильямса, однако из-за болезни исполнитель не смог приехать в Сочи. Главным событием фестиваля концерт-закрытие, во время которого на сцену выйдет большое количество отечественных звезд, таких как Нюша, Макс Барских, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Лайма Вайкуле и другие.

В этом году в ходе «Новой волны» пройдут уже два «оупен-эйра». В Имеретинской низменности дискотека под открытым небом состоится 11 сентября в 22:00 напротив Медиацентра. А в центре Сочи - 12 сентября на площади Южного мола. Пройти вечеринки можно будет бесплатно.

Подробнее о программе мероприятий рассказали организаторы конкурса, который состоится в Сочи с 8 по 14 сентября:

8 сентября в 19:30 – гала-концерт, посвященный открытию конкурса.



9 сентября в 19:30 – «День кино» (песни из отечественных кинофильмов в исполнении Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Лолиты, Александра Буйнова, Александра Розенбаума, Димы Билана и др.



10 сентября в 19:30 – концерт членов жюри.



23:45 – Super after party. На сцене New Wave Hall, где состоятся основные мероприятия, – шоу певицы Loboda.



11 сентября в 12:00 – Международный турнир по футболу за кубок «Новой Волны».



19:30 – гала-концерт «Звезды «Новой Волны».



22:00 – дискотека в Имеретинке (напротив Медиацентра).



12 сентября в 18:00 – концерт конкурсантов «Новой Волны – 2017». Выступления на площади у Южного мола в морпорту Сочи. Вход свободный.



19:30 – «Трибьют Филиппа Киркорова, посвященный юбилею – 50 лет».



13 сентября в 19:30 – «День премьер». Свои композиции исполнят Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Григорий Лепс, Валерия, Валерий Меладзе, Зара.



23:45 – Super after party. Группа «Руки Вверх!»



14 сентября в 10:30 – закладка звезды на Аллее «Новой Волны» в Сочи на улице Навагинской, 3/4а.



19:30 – Гала-концерт, посвященный закрытию конкурса, награждение победителей.