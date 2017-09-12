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Мурал художника из Перу украсит стену сочинской многоэтажки На курорте началась подготовка к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Автор фото: http://dnepr.web2ua.com

На курорте начались приготовления к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

- Город постепенно украшают баннерами. Скоро повесим флаги, - уточняет замглавы Сочи Сергей Юрченко. - Запланирована культурная программа, будут задействованы кинотеатры. «Росконгресс» привезет художника из Перу, который сделает мурал - это большое граффити на многоэтажном доме в Адлерском районе.

На курорте уже курсируют 15 автобусов с символикой фестиваля молодежи. Продолжают работы по обустройству сквера «Фестивальный рядом с парком «Дендрарий». Новый парк собираются разделить на четыре зоны. Одну из них займет цветочная клумба в форме ромашки — логотипа фестиваля. В Олимпийском парке начали монтажные работы на объектах проведения.