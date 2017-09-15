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Шесть миллионов на троих Победителями конкурса «Новая волна» в Сочи стали сразу три молодых исполнителя

Автор фото: http://gamersnew.ru

Сразу три участника завоевали первое место в Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Ими стали Сардор Милано (Узбекистан), Эрна Мир (Армения) и группа DoReDos (Молдова). Победителям предстоит разделить не только звание лучших вокалистов и заветные «Хрустальные волны», но и призовой фонд в шесть миллионов рублей. Второе место на «Новой волне» досталось Сюзанне Мелконян из Армении, на третьем оказалась вьетнамская певица Лилу.

За всю историю фестиваля впервые на первой ступени пьедестала оказались сразу три конкурсанта. В прошлом году главный приз разделили между собой два победителя - Дино из Хорватии и Вальтер Риччи из Италии.

Не остались без призов и остальные участники. Приз телеканала «МУЗ ТВ» вручили Саше Санте (Россия), а приз железнодорожников получил Стас Море (Россия). Зрительские симпатии были отданы Рустему Жугунусову из Казахстана, который в очередной раз сорвал зрительские овации на церемонии закрытия, когда во время вручения награды сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке, сидевшей в зрительном зале. От такого предложения отказаться девушка не смогла и ответила согласием.

Помимо конкурсантов, в заключительном концерте «Новой волны» приняли участие Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, группа «Руки вверх» и другие.